На программу маткапитала дополнительно выделят 2,7 трлн рублей до 2030 года
Власти планируют продлить программу материнского капитала – на период с 2027 по 2030 г. Минтруд предложил выделить 2,7 трлн руб. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
«На продление программы с 2027 по 2030 г. планируется дополнительно выделить из средств федерального бюджета 2,7 трлн руб., что позволит обеспечить маткапиталом 3,2 млн семей», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Материнский капитал – госпрограмма поддержки российских семей, срок ее действия рассчитан с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2026 г. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 г. маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста.
В феврале 2024 г. президент России Владимир Путин предложил продлить ее до 2030 г., с чем согласился Минфин. Министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме 24 октября заявил, что на следующие три года на поддержку семей с детьми предусмотрено порядка 10 трлн руб.
Согласно проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.», с 1 февраля следующего года маткапитал проиндексируют на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 000 руб., сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит 893 000 руб.