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С 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексируют на 7,3%

Ведомости

Маткапитал проиндексируют с 1 февраля следующего года на 7,3%. На первого ребенка сумма составит 676 000 руб., сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит 893 000 руб. Это следует из пояснительной записки к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Согласно проекту, размер маткапитала определен исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2025 г. – 7,3%, в 2026 г. – 4,5%, в 2027 г. – 4% составят при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 г. включительно, а также в случае рождения или усыновления первого ребенка начиная с 1 января 2020 г.

Из проекта также следует, что с 1 января 2025 г. на аналогичный показатель в 7,3% могут проиндексировать страховые пенсии. В 2026–2027 гг. индексация страховой пенсии будет осуществляться дважды в год. С 1 февраля индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней на ИПЦ за прошедший год определена в 2026 г. – 4,5%, в 2027 г. – 4%. С 1 апреля индексация страховой пенсии по темпу роста доходов фонда определена в 2026 г. – 5,5%, в 2027 г. – 4,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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