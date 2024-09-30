С 1 февраля 2025 года маткапитал проиндексируют на 7,3%

Из проекта также следует, что с 1 января 2025 г. на аналогичный показатель в 7,3% могут проиндексировать страховые пенсии. В 2026–2027 гг. индексация страховой пенсии будет осуществляться дважды в год. С 1 февраля индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней на ИПЦ за прошедший год определена в 2026 г. – 4,5%, в 2027 г. – 4%. С 1 апреля индексация страховой пенсии по темпу роста доходов фонда определена в 2026 г. – 5,5%, в 2027 г. – 4,1%.