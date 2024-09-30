С 1 января страховые пенсии в России власти могут проиндексировать на 7,3%
Страховые пенсии в России планируется увеличить на 7,3% с 1 января 2025 г. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России (СФР) на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг., который внесен в Госдуму кабмином. Документ опубликован в думской базе.
«Индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней осуществляется в 2025 г. с 1 января на ИПЦ [индекс потребительских цен] за прошедший год и определена на уровне 7,3%», – говорится в документе.
В 2026–2027 гг. индексация страховой пенсии будет осуществляться дважды в год. С 1 февраля индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней на ИПЦ за прошедший год определена в 2026 г. – 4,5%, в 2027 г. – 4%. С 1 апреля индексация страховой пенсии по темпу роста доходов фонда определена в 2026 г. – 5,5%, в 2027 г. – 4,1%.
Размер страховой пенсии по старости на конец 2025 г. составит 24 059 руб. (на конец 2024 г. – 22 376 руб.).
После проведенной в 2019 г. пенсионной реформы возраст выхода на пенсию был увеличен для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65 лет. Гражданин РФ должен иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов для получения страховой пенсии по старости. Чем больше баллов – тем больше размер выплаты.