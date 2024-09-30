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С 1 января страховые пенсии в России власти могут проиндексировать на 7,3%

Ведомости

Страховые пенсии в России планируется увеличить на 7,3% с 1 января 2025 г. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета Социального фонда России (СФР) на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг., который внесен в Госдуму кабмином. Документ опубликован в думской базе.

«Индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней осуществляется в 2025 г. с 1 января на ИПЦ [индекс потребительских цен] за прошедший год и определена на уровне 7,3%», – говорится в документе.

В 2026–2027 гг. индексация страховой пенсии будет осуществляться дважды в год. С 1 февраля индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней на ИПЦ за прошедший год определена в 2026 г. – 4,5%, в 2027 г. – 4%. С 1 апреля индексация страховой пенсии по темпу роста доходов фонда определена в 2026 г. – 5,5%, в 2027 г. – 4,1%.

Размер страховой пенсии по старости на конец 2025 г. составит 24 059 руб. (на конец 2024 г. – 22 376 руб.).

После проведенной в 2019 г. пенсионной реформы возраст выхода на пенсию был увеличен для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин – с 60 до 65 лет. Гражданин РФ должен иметь минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов для получения страховой пенсии по старости. Чем больше баллов – тем больше размер выплаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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