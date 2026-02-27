Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Экономика /

Новак: запасов нефти в России хватит на 62 года

Ведомости

Геологических извлекаемых запасов нефти в России хватит на 62 года, однако это не означает, что ресурс будет исчерпан по истечении этого срока. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил на открытой встрече со студентами в «Сириусе», передает ТАСС.

Новак представил презентацию, согласно которой рентабельные запасы нефти в России оцениваются примерно в 15 млрд т – этого объема достаточно на 32 года добычи. При этом общий объем геологических извлекаемых запасов достигает около 31 млрд т, что обеспечивает горизонт в 62 года.

Для сравнения: мировые рентабельные запасы нефти составляют порядка 176,7 млрд т.

По итогам 2025 г. добыча нефти в России составила 512 млн т. В 2024 г. производство нефти в стране составляло 516,1 млн т. Таким образом, в прошлом году добыча сократилась на 0,8%. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что нефтяная отрасль демонстрирует стабильность, обеспечивая около 10% мировой добычи сырья. Доля поставок в дружественные страны в 2025 г. превысила 90%, а около 80% экспортных объемов направляется в Азию.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте