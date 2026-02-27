Новак: запасов нефти в России хватит на 62 года

По итогам 2025 г. добыча нефти в России составила 512 млн т. В 2024 г. производство нефти в стране составляло 516,1 млн т. Таким образом, в прошлом году добыча сократилась на 0,8%. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что нефтяная отрасль демонстрирует стабильность, обеспечивая около 10% мировой добычи сырья. Доля поставок в дружественные страны в 2025 г. превысила 90%, а около 80% экспортных объемов направляется в Азию.