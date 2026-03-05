Кабмин расширил применение федерального инвествычета
Правительство расширило условия использования федерального инвестиционного налогового вычета (ИНВ) для объединений компаний. Теперь любой участник группы компаний может получить право на этот вычет, независимо от основной сферы своей деятельности. Об этом сообщил Telegram-канал кабмина.
Право на налоговый вычет в размере 3% предоставляется компаниям, занимающимся добычей полезных ископаемых, обрабатывающими производствами, обеспечением электроэнергией и газом, общественным питанием, гостиничным бизнесом, научными исследованиями и разработками, а также информационными технологиями и телекоммуникациями. Ключевое условие – использование вычета должно быть направлено на модернизацию и расширение производства.
Нововведение направлено на стимулирование бизнес-активности и оптимизацию распределения ресурсов в пользу наиболее востребованных товаров и услуг, отметили в правительстве. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что такие меры помогут компаниям гибко использовать инвестиционный налоговый вычет для развития своих проектов.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в июне предложил для стимулирования роста экономики расширить практику федерального инвестиционного вычета, поэтапно снять ограничения на перенос убытков для компаний на будущие периоды, а также увеличить инвестиции через Фабрику проектного финансирования ВЭБ.РФ и Фонд развития промышленности.