Кабмин расширил применение федерального инвествычета

Право на налоговый вычет в размере 3% предоставляется компаниям, занимающимся добычей полезных ископаемых, обрабатывающими производствами, обеспечением электроэнергией и газом, общественным питанием, гостиничным бизнесом, научными исследованиями и разработками, а также информационными технологиями и телекоммуникациями. Ключевое условие – использование вычета должно быть направлено на модернизацию и расширение производства.