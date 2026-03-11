СП выявила схемы необоснованной налоговой оптимизации на 150 млрд рублей
Счетная палата РФ обнаружила схемы необоснованной налоговой оптимизации при проверках уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в 2025 г. Об этом рассказал глава Счетной палаты Борис Ковальчук в Совете Федерации на комитете по бюджету и финансовым рынкам, на котором он представил отчет о работе ведомства за 2025 г.
В прошлом году ведомство запустило цикл проверок по аудиту соблюдения законодательства о налогах и сборах в части полноты уплаты НДС, в том числе при ввозе товаров на территорию страны.
«Выявлены схемы необоснованной налоговой оптимизации, сформировавшие риски совокупных потерь консолидированного бюджета страны в части недополученных доходов от уплаты налогов на сумму более 150 млрд руб.», – сказал Ковальчук (цитата по «РИА Новости»).
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщала в ноябре 2025 г., что налоговые органы фиксируют два основных вида незаконных схем по оптимизации расходов бизнеса на уплату НДФЛ и страховых взносов: прямое уклонение от уплаты налогов за счет занижения базы и манипуляции с методологией, писали «Ведомости».
Первый блок оптимизаций охватывает «черно-серые» схемы экономии, признаки которых уже унифицированы ФНС. Среди них, например, размер заработной платы ниже МРОТа (в 2025 г. составляет 22 440 руб. – «Ведомости»), его отклонение от среднего заработка в субъекте по данной отрасли в данном сегменте экономики и др.
Второй блок незаконных оптимизаций касается случаев, когда бизнес формально платит налоги и взносы, но экономит за счет манипуляций с методологией. Например, подмена трудовых отношений самозанятостью, оформление статуса ИП генеральным директором организации и перевод на его счет средств по фиктивным документам.