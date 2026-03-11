СП выявила схемы необоснованной налоговой оптимизации на 150 млрд рублей

Счетная палата РФ обнаружила схемы необоснованной налоговой оптимизации при проверках уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) в 2025 г. Об этом рассказал глава Счетной палаты Борис Ковальчук в Совете Федерации на комитете по бюджету и финансовым рынкам, на котором он представил отчет о работе ведомства за 2025 г.