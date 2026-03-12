Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Источник «Ведомостей»: финансирование нацпроектов придется уменьшить

Ведомости

Власти сократят финансирование национальных проектов. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к правительству.

Федеральным органам исполнительной власти пришло поручение по сокращению «вообще всех расходов на 10%», рассказал собеседник. Пока есть понимание, что придется уменьшить финансирование нацпроектов.

При этом, по словам источника, знакомого с планами правительства, изменения не коснутся наиболее приоритетных направлений. Речь идет о социальной политике, обороне и безопасности.

Минфин РФ подтвердил «Ведомостям» планы по сокращению расходов бюджета. Изменение параметров бюджетного правила должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета, сообщил представитель министерства. Это позволит избежать дополнительного увеличения государственных заимствований, обеспечит долгосрочную устойчивость государственных финансов, не приведет к ужесточению ДКП.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её