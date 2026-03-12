Источник «Ведомостей»: финансирование нацпроектов придется уменьшить
Власти сократят финансирование национальных проектов. Об этом «Ведомостям» сообщил источник, близкий к правительству.
Федеральным органам исполнительной власти пришло поручение по сокращению «вообще всех расходов на 10%», рассказал собеседник. Пока есть понимание, что придется уменьшить финансирование нацпроектов.
При этом, по словам источника, знакомого с планами правительства, изменения не коснутся наиболее приоритетных направлений. Речь идет о социальной политике, обороне и безопасности.
Минфин РФ подтвердил «Ведомостям» планы по сокращению расходов бюджета. Изменение параметров бюджетного правила должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета, сообщил представитель министерства. Это позволит избежать дополнительного увеличения государственных заимствований, обеспечит долгосрочную устойчивость государственных финансов, не приведет к ужесточению ДКП.