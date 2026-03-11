Власти планируют сократить расходы федерального бюджета на 10%

«Пришло поручение всем ФОИВам (федеральным органам исполнительной власти. – «Ведомости») дать предложения по сокращению вообще всех расходов на 10%», – рассказал источник «Ведомостей» из правительства. По его словам, они уже оформили и отправили в Минфин свои планы по урезанию трат и сейчас кабмин принимает окончательное решение о том, какие статьи расходов можно сократить. Пока есть понимание, что финансирование нацпроектов придется уменьшить, при этом изменения не коснутся наиболее приоритетных направлений – социальной политики, а также обороны и безопасности, отмечает другой источник, знакомый с планами кабмина.