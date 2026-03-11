Власти планируют сократить расходы федерального бюджета на 10%Секвестр не затронет социальные обязательства, траты на СВО и поддержку семей бойцов
Минфин в начале года уведомил министерства и ведомства о необходимости сократить расходы на 10% для того, чтобы не допустить расширения дефицита бюджета. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, знакомые с деталями инициативы. Их информацию подтвердил высокопоставленный федеральный чиновник.
Минфин подтвердил «Ведомостям» планы по сокращению расходов бюджета. Изменение параметров бюджетного правила должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета, сообщил представитель министерства. Это позволит:
избежать дополнительного увеличения государственных заимствований,
обеспечит долгосрочную устойчивость государственных финансов,
не приведет к ужесточению ДКП.
Сейчас вопрос приоритизации расходов обсуждается с отраслевыми ведомствами, отметил представитель Минфина. «Важно, что прорабатываемые решения не затрагивают выполнение государством принятых обязательств перед гражданами, а также финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды СВО и поддержку семей участников СВО», – подчеркнул он.
«Пришло поручение всем ФОИВам (федеральным органам исполнительной власти. – «Ведомости») дать предложения по сокращению вообще всех расходов на 10%», – рассказал источник «Ведомостей» из правительства. По его словам, они уже оформили и отправили в Минфин свои планы по урезанию трат и сейчас кабмин принимает окончательное решение о том, какие статьи расходов можно сократить. Пока есть понимание, что финансирование нацпроектов придется уменьшить, при этом изменения не коснутся наиболее приоритетных направлений – социальной политики, а также обороны и безопасности, отмечает другой источник, знакомый с планами кабмина.
С 2025 г. в России запущен шестилетний цикл реализации новых 19 национальных проектов. В их число вошли, в частности, нацпроекты «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Эффективная и конкурентная экономика», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и др.
В конце февраля министр финансов Антон Силуанов сообщил, что показатели федерального бюджета на текущий год из-за внешней конъюнктуры могут быть скорректированы. Он также рассказал, что правительство рассматривает вопрос об ужесточении бюджетного правила посредством снижения базовой цены на нефть.
Текущее состояние бюджета
Сокращение расходов – вынужденная мера на фоне значительного уменьшения нефтегазовых доходов бюджета в начале года, которая должна помочь удержать наметившееся расширение дефицита бюджета, говорят источники «Ведомостей».
Согласно данным Минфина, опубликованным 10 марта, за первые два месяца текущего года дефицит федерального бюджета составил уже 3,449 трлн руб., или 1,5% ВВП. При этом законом о бюджете на весь текущий год он запланирован на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП. Высокие значения этого показателя главным образом обусловлены опережающим финансированием расходов внутри года и не повлияют на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2026 г., сообщило министерство.
Согласно опубликованным данным, плановое наращивание расходов происходит одновременно с сокращением объема доходов. Поступления за первые два месяца снизились на 10,8% к аналогичному периоду прошлого года, составив 4,767 трлн руб. Наиболее значительно от целевых параметров отклонились нефтегазовые доходы (НГД). Они сократились сразу на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив лишь 826 млрд руб. на фоне одновременного снижения цен на нефть и продолжающегося укрепления рубля.
По данным Минэкономразвития, цена на российскую нефть марки Urals в январе составила 40,95 долл./барр., в феврале – 44,59 долл./барр. При этом социально-экономический прогноз министерства, на основе которого проектируются основные бюджетные параметры, содержит оценку среднегодовой стоимости Urals в 59 долл./барр.
Одновременно ненефтегазовые доходы (ННГД) показали положительную динамику (+4,1% к январю-февралю 2025 г.), составив 3,942 трлн руб. В частности, поступления в федеральный бюджет от НДС выросли на 10,8% — до 2,237 трлн руб., сообщал Минфин. С текущего года ставка налога увеличена на 2 п.п. – до 22%, а периметр его плательщиков расширен: в него вошли все компании и ИП с годовым доходом от 20 млн руб.
Расходы бюджета в начале года также выросли по сравнению с 2025 г. По предварительной оценке Минфина, они достигли 8,21 трлн руб. (+5,8% к январю-февралю 2025 г.). Всего же на 2026 г., согласно действующему закону о бюджете, запланированы доходы в 40,283 трлн руб., расходы – 44,07 трлн руб.
Какие расходы может урезать кабмин
Сокращение расходов – всегда болезненный вопрос, однако уже сейчас ясно, что существенных факторов наращивания доходов нет, поэтому необходимо искать пути административного решения проблемы растущего дефицита, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. При этом речь, вероятнее всего, не идет о пропорциональном урезании всех трат, под секвестр попадут в первую очередь не самые важные и первоочередные, поясняет он.
Традиционно расходы в таких случаях делятся на три основные категории, отмечает Климанов. Первая – публичные обязательства, финансирование которых урезать нельзя, затем идут расходы, которые можно оптимизировать (или по меньшей мере не индексировать), и наконец третья категория бюджетных трат, которая может быть сокращена, говорит он.
По его мнению, социальные обязательства, военные расходы и расходы на достижение технологического лидерства власти оставят нетронутыми как наиболее приоритетные. Остальное же придется резать «по-живому», например, удлинить сроки реализации долгосрочных проектов, а также сократить дублирующие функции и избыточные административные издержки органов управления, считает Климанов.
В новейшей истории сокращение расходов впервые произошло в 2009 г., когда фиксировался самый высокий дефицит в пределах 6% от ВВП, вспоминает он. Тогда и была выработана макроструктуризация расходов на группы: 1-я группа – неприкосновенные публичные нормативные обязательства, а также 2-я и 3-я группы, коэффициент реструктуризации трат по которым был отдан на откуп министерств, рассказывает Климанов.