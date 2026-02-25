Силуанов: показатели бюджета на 2026 год могут изменить с учетом конъюнктуры

Силуанов также рассказал 25 февраля, что доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ составит менее 20% в 2026 г. По его словам, экономика все меньше на них ориентируется. Министр добавил, что правительство рассматривает возможность ужесточения бюджетного правила, в том числе за счет снижения цены отсечения нефти.