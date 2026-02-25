Газета
Силуанов: показатели бюджета на 2026 год могут изменить с учетом конъюнктуры

Ведомости

Параметры федерального бюджета на 2026 г. могут быть скорректированы с учетом внешней конъюнктуры. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Отвечая на вопрос о возможной корректировке закона о бюджете, он отметил: «Возможно, с учетом внешней конъюнктуры показатели будут чуть смещены, чуть изменены».

При этом министр подчеркнул, что приоритетные обязательства сохранятся. «Обязательства перед людьми, по проектам национальным и технологическим нашим инициативам будут обеспечены необходимым финансированием», – заявил он.

Закон о федеральном бюджете на 2026 г. был подписан президентом Владимиром Путиным 28 ноября. Сообщалось, что доходные статьи бюджета в 2026 г. планируются в 40,28 трлн руб., а расходы – на уровне 44,07 трлн руб.

Силуанов также рассказал 25 февраля, что доля нефтегазовых доходов в бюджете РФ составит менее 20% в 2026 г. По его словам, экономика все меньше на них ориентируется. Министр добавил, что правительство рассматривает возможность ужесточения бюджетного правила, в том числе за счет снижения цены отсечения нефти.

