Хуснуллин: РФ должна будет серьезно заняться проблемами ЖКХ в ближайшее время

«Следующий блок работы – это модернизация инфраструктуры. Здесь нам нечем похвалиться, потому что мы за десятилетия набрали огромную проблему в ЖКХ. Сегодня я могу сказать совершенно точно, что в ближайшие годы нам всем совершенно точно придется заниматься ЖКХ», – сказал он (цитата по ТАСС).