Главная / Экономика /

Хуснуллин: РФ должна будет серьезно заняться проблемами ЖКХ в ближайшее время

Ведомости

Россия в ближайшие годы должна всерьез начать прорабатывать проблемы в сфере ЖКХ. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на форуме «Есть результат!».

«Следующий блок работы – это модернизация инфраструктуры. Здесь нам нечем похвалиться, потому что мы за десятилетия набрали огромную проблему в ЖКХ. Сегодня я могу сказать совершенно точно, что в ближайшие годы нам всем совершенно точно придется заниматься ЖКХ», – сказал он (цитата по ТАСС).

Хуснуллин подчеркнул, что износ региональных систем ЖКХ уже превышает 50%. По его словам, власти пытаются остановить этот процесс. «Если по жилью у нас стабильно, нового жилья строится больше чем старого, то в ЖКХ старение происходит больше», – заключил вице-премьер.

25 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления перед депутатами Государственной думы сообщил, что инфраструктура ЖКХ сильно изношена и нуждается в обновлении. Он также говорил, что размер совокупной платы за коммунальные услуги не должен превышать 22% от совокупного дохода семьи.

