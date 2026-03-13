Хуснуллин: к 2030 году в России модернизируют более 18 000 объектов ЖКХ
До 2030 г. в комплексные планы модернизации ЖКХ включено свыше 50 000 мероприятий, которые предусматривают обновление более 18 000 объектов и порядка 140 000 км инженерных сетей. Об этом в Telegram-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
Векторы работы на ближайшие годы определены нацпроектом «Инфраструктура для жизни», который стартовал в 2025 г. Один из социально значимых блоков – модернизация сферы ЖКХ.
С момента запуска проекта «Инфраструктура для жизни» в России провели масштабную работу по обновлению жилищно-коммунального хозяйства, отметил Хуснуллин.
В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав нацпроекта, завершены строительство, реконструкция и капитальный ремонт более 1300 объектов коммунальной инфраструктуры.
В правительстве отмечают, что, несмотря на достигнутые результаты, проблем в сфере ЖКХ остается немало. В связи с этим поставлена задача продолжать системную и комплексную работу по обновлению отрасли. Ключевое условие – темпы модернизации должны опережать старение объектов коммунальной инфраструктуры, что позволит обеспечить надежное и качественное предоставление услуг населению.
12 марта на форуме «Есть результат!» Хуснуллин заявил, что системная проработка вопросов жилищно-коммунального хозяйства должна стать одним из приоритетных направлений работы в ближайшей перспективе. Он подчеркнул, что износ региональных систем ЖКХ уже превышает 50%.
«Следующий блок работы – это модернизация инфраструктуры. Здесь нам нечем похвалиться, потому что мы за десятилетия набрали огромную проблему в ЖКХ. Сегодня я могу сказать совершенно точно, что в ближайшие годы нам всем совершенно точно придется заниматься ЖКХ», – сказал Хуснуллин.