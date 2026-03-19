Силуанов: меры по обелению экономики должны принести 500 млрд рублей бюджету

Силуанов: меры по обелению экономики должны принести 500 млрд рублей бюджетуОсобая ответственность ложится на таможенные органы
Меры, направленные на обеление экономики, должны принести федеральному бюджету по 500 млрд руб. в 2026 и в 2027 гг., заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на коллегии Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
«Планы более амбициозные, чем за прошлый год. <...> Большая ответственность ложится на таможенные органы. В этой части имеем значительные резервы по повышению доходной базы бюджета», – отметил он (цитата по ТАСС).
В ходе коллегии Силуанов также отметил, что Минфин ожидает от запуска системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) дополнительные 300 млрд руб. в бюджет ежегодно. Такая мера позволит вовлечь в легальный торговый оборот предпринимателей из серой зоны и снизит на рынке объем контрафакта.
9 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам говорил, что правительство РФ уже подготовило план в рамках обеления национальной экономики. В связи с повышением НДС важно, чтобы «ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально и соответствующие доходы в бюджет поступали», сказал глава государства.