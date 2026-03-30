Главная / Экономика /

ФНС: кешбэк не облагается налогом на доходы физических лиц

Ведомости

Информация, распространяющаяся в СМИ о том, что налоговые органы начали облагать банковский кешбэк налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), не соответствует действительности. Об этом сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) в мессенджере Max.

В службе напомнили, что исключение составляют ситуации, когда кешбэк был получен не в рамках публичной оферты, в рамках трудовых отношений или в качестве платы за оказание услуг.

Доходы в виде процентов по банковским вкладам, а также процентов на остатки на счетах, облагаются НДФЛ, напомнила ФНС. Расчет суммы НДФЛ производится на основании сведений, которые банки направляют в налоговые органы.

О том, что налоговая включила кэшбэк в общий доход и начислила повышенный НДФЛ, писал «Коммерсантъ» 28 марта.

