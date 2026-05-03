Экономика

Мост на Сахалин может стоить до 1,1 трлн рублей

Ведомости

Стоимость строительства совмещенного железнодорожно-автомобильного моста, который соединит Сахалин с материковой частью России, может достичь 1,1 трлн руб. Такую оценку в беседе с «РИА Новости» привел президент Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

По его словам, цена варьируется в зависимости от типа сооружения: автомобильный мост обойдется в 450 млрд руб., тогда как совмещенный – до 1,1 трлн руб. Протяженность перехода в самой узкой части пролива эксперт оценивает от 6 км.

В конце апреля президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями коренных народов заявил, что мост на Сахалин строить нужно. Он отметил, что дорогим будет не сам мост, а прилегающая к нему инфраструктура.

В апреле 2024 г. губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в разговоре с Путиным отметил, что на строительство может уйти не менее 600 млрд руб. В частности, около 300 млрд руб. будет стоить мост, и еще около 300 млрд руб. будут стоить подходы к нему.

