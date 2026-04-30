Путин заявил о необходимости построить мост на Сахалин
Мост на Сахалин сделать нужно, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов страны.
Путин назвал проект «дорогой историей». При этом дорогой не сам мост, а прилегающая инфраструктура к этому мосту, пояснил глава государства.
«Но все равно сделать нужно», – подчеркнул он.
В июле 2018 г. Путин поручил правительству проработать вопрос строительства моста на Сахалин, предварительно оценив экономику проекта. Глава государства отмечал, что мост – «давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает».
Президент говорил о возможности строительства моста и в апреле 2024 г. на встрече в формате видеосвязи с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. По словам Лимаренко, на строительство моста может уйти не менее 600 млрд руб. В частности, около 300 млрд руб. будет стоить мост, и еще около 300 млрд руб. будут стоить подходы к нему.