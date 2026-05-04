ФНС перечислила в бюджет России 61,2 трлн рублей за 2025 год

29 апреля «Ведомости» со ссылкой на материалы ФНС писали, что в 2025 г. налоговые органы после проведения выездных проверок и аналитической работы обеспечили бюджетные поступления в размере 496 млрд руб., что на 22% выше год к году. Аналитические мероприятия обеспечили 310 млрд руб., или +21% к результату годом ранее.