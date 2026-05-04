IMOEX2 631,38-1,01%RTSI1 108,19-1,01%RGBI119,75+0,05%RGBITR781,98+0,17%
Экономика

ФНС перечислила в бюджет России 61,2 трлн рублей за 2025 год

Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) в 2025 г. перечислила в бюджет России 61,2 трлн руб. Это на 8,8% больше, чем в предыдущем году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на годовой отчет службы.

Поступления в федеральный бюджет за прошлый год увеличились на 7,5% и достигли 26,6 трлн руб. Поступления в консолидированные бюджеты выросли на 5,3% и составили 19,7 трлн руб. Поступления по страховым взносам продемонстрировали рост на 16,4% до 14,9 трлн руб.

29 апреля «Ведомости» со ссылкой на материалы ФНС писали, что в 2025 г. налоговые органы после проведения выездных проверок и аналитической работы обеспечили бюджетные поступления в размере 496 млрд руб., что на 22% выше год к году. Аналитические мероприятия обеспечили 310 млрд руб., или +21% к результату годом ранее.

Результаты выездных налоговых проверок принесли в бюджет почти на четверть больше средств (186 млрд руб.). В 2024 г. этот показатель увеличился на 6% (до 150 млрд руб.). Количественно этот вид проверок в прошлом году незначительно вырос.

