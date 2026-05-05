ВВП Украины снизился в I квартале на фоне ухудшения оценки роста экономики

21 апреля НБУ повысил официальный курс гривны к евро до нового исторического максимума – 51,91 гривны за евро. По данным издания, предыдущий показатель составлял 51,89 гривны за евро. При этом на мировом рынке евро укрепился незначительно – с $1,1759 до $1,1762.