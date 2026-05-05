ВВП Украины снизился в I квартале на фоне ухудшения оценки роста экономики
ВВП Украины в I квартале 2026 г. сократился на 0,5% в годовом выражении и на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом, следует из данных украинского госстата.
Как писало украинское интернет-издание «Страна», Нацбанк Украины (НБУ) ухудшил оценку роста экономики на 2026 г. с 1,8 до 1,3%.
Глава НБУ Андрей Пышный связывал пересмотр прогноза с рядом факторов, включая замедление экономической активности, атаки на энергетическую инфраструктуру, холодную зиму и задержки международного финансирования. Дополнительное давление, по его словам, оказали последствия конфликта на Ближнем Востоке.
В случае если снижение ВВП продолжится второй квартал подряд, это может свидетельствовать о переходе украинской экономики в рецессию, отмечает «Страна».
21 апреля НБУ повысил официальный курс гривны к евро до нового исторического максимума – 51,91 гривны за евро. По данным издания, предыдущий показатель составлял 51,89 гривны за евро. При этом на мировом рынке евро укрепился незначительно – с $1,1759 до $1,1762.