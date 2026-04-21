Главная / Экономика /

Курс евро на Украине обновил исторический максимум

Ведомости

Национальный банк Украины (НБУ) повысил официальный курс гривны к евро до нового исторического максимума – 51,91 гривны за евро, сообщает украинское интернет-издание «Страна».

По данным издания, предыдущий показатель составлял 51,89 гривны за евро. При этом на мировом рынке евро укрепился незначительно – с $1,1759 до $1,1762.

Рост курса евро на Украине связан, в том числе, с повышением курса гривны к доллару. НБУ увеличил его с 44,1004 гривны к доллару до 44,1160.

Как отмечают участники рынка, на динамику влияет поведение экспортеров, которые сокращают продажу валютной выручки в ожидании дальнейшего ослабления гривны. Это, по их оценке, приводит к дополнительному давлению на курс.

Кроме того, на рынке ожидают поступления средств от ЕС по кредитной линии в 90 млрд евро, что также поддерживает рост курса европейской валюты.

В наличном сегменте евро и доллар также подорожали. Максимальный курс продажи евро в банках достиг 52,69 гривны за евро, а доллара – 44,79. При этом часть валютных операций смещается из банков в финансовые компании на фоне ужесточения финансового мониторинга.

Курс доллара к гривне 3 марта обновил исторический максимум после начала военного конфликта вокруг Ирана. НБУ повысил предельный курс межбанка до 43,62 гривны за доллар (минимальный – 43,35 гривны).

