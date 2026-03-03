Курс доллара к гривне обновил исторический максимум на фоне войны в Иране

Одновременно на мировом рынке после начала конфликта в Иране ослаб евро. Пара евро–доллар снизилась с 1,18 до 1,1587. Эксперты связывают это с перетоком капитала в американскую валюту на фоне геополитической нестабильности и энергетических рисков.