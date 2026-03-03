Курс доллара к гривне обновил исторический максимум на фоне войны в Иране
Курс доллара к гривне 3 марта обновил исторический максимум после начала военного конфликта вокруг Ирана. Национальный банк Украины повысил предельный курс межбанка до 43,62 гривны за доллар (минимальный – 43,35 гривны), пишет украинское интернет-издание «Страна».
По итогам безналичных торгов официальный курс гривны к доллару вырос с 43,23 гривны до 43,45. Предыдущий рекорд в 43,41 гривны, как отмечается, был зафиксирован 19 января 2026 г.
Резко подорожал и наличный доллар, пишет издание. Максимальный курс продажи в кассах банков достиг 44,10 гривны, средний диапазон составил 43,12–43,70. В сегменте карточных расчетов максимальный курс продажи достиг 43,99 гривны за доллар.
Как отмечается, рост доллара произошел на фоне решений нацбанка, который повысил курс на межбанке при отсутствии выраженного рыночного спроса: объем торгов составил $223,3 млн – ниже уровня предыдущего дня.
Одновременно на мировом рынке после начала конфликта в Иране ослаб евро. Пара евро–доллар снизилась с 1,18 до 1,1587. Эксперты связывают это с перетоком капитала в американскую валюту на фоне геополитической нестабильности и энергетических рисков.
На фоне мирового ослабления евро официальный курс евро на Украине снизился до 50,45 гривны за евро, при этом эксперты не исключают дальнейшего удешевления европейской валюты и укрепления доллара на украинском рынке.
2 марта Банк России установил официальный курс доллара на 3 марта на уровне 77,17 руб. Таким образом, американская валюта подешевела на 0,10 руб. Стоимость евро снизилась на 0,57 руб. и достигла 90,73 руб. Курс юаня сократился на 0,04 руб. до 11,20 руб.