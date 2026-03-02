Газета
Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 3 марта на уровне 77,17 руб. Таким образом, американская валюта подешевела на 0,10 руб.

Стоимость евро снизилась на 0,57 руб. и достигла 90,73 руб. Курс юаня сократился на 0,04 руб. до 11,20 руб.

Курс доллара на 2 марта составляет 77,27 руб., евро – 91,30 руб., юаня – 11,24 руб.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидают, что ужесточение бюджетного правила, в том числе снижение цены отсечения, которое анонсировал Минфин, приведет к ослаблению рубля. Аналитики допустили, что снижение порога до $40–50/барр. может ослабить рубль до 80–85 руб./$ во II квартале, а к концу года валюта может уйти до 90 руб./$. В то же время оценить эффект на экономику и бюджет можно только после уточнения конкретных параметров бюджетного правила.

Власти намерены скорректировать цену отсечения на нефть в бюджетном правиле – она определяет объем покупок и продаж валюты из ФНБ и предельный уровень расходов бюджета. Дополнительные доходы бюджета от продажи нефти по ценам выше установленной планки направляются на покупку иностранной валюты и золота для ФНБ. Если поступления оказываются ниже запланированных, Минфин продает активы для покрытия недостатка.

