Главная / Экономика /

Минфин предупредил об усилении киберугроз для финансовой системы

Ведомости

Минфин России фиксирует рост киберугроз для финансовой инфраструктуры страны, и в дальнейшем эта проблема будет только усиливаться. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на банковской конференции «Цифровая финансовая система: цифровые валюты, токенизация и искусственный интеллект».

По словам Чебескова, вопросы кибербезопасности требуют отдельного и более глубокого обсуждения на государственном уровне. «Опять же, с малым инструментарием искусственного интеллекта проблема будет все более остро и остро вставать», – отметил он.

Чебесков также подчеркнул, что российские финансовые институты активно развивают собственные решения в сфере киберзащиты и занимают заметное место в разработке новых инструментов обеспечения безопасности.

7 мая комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовное наказание сроком до пяти лет лишения свободы за добычу цифровых активов и оказание услуг майнинговой инфраструктуры без включения в официальные реестры. Документ был внесен правительством России в конце марта. Согласно инициативе, в Уголовный кодекс РФ предлагается добавить новую статью, регулирующую ответственность за нарушения в сфере криптомайнинга.

