Минфин предупредил об усилении киберугроз для финансовой системы

7 мая комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовное наказание сроком до пяти лет лишения свободы за добычу цифровых активов и оказание услуг майнинговой инфраструктуры без включения в официальные реестры. Документ был внесен правительством России в конце марта. Согласно инициативе, в Уголовный кодекс РФ предлагается добавить новую статью, регулирующую ответственность за нарушения в сфере криптомайнинга.