Минфин предупредил об усилении киберугроз для финансовой системы
Минфин России фиксирует рост киберугроз для финансовой инфраструктуры страны, и в дальнейшем эта проблема будет только усиливаться. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на банковской конференции «Цифровая финансовая система: цифровые валюты, токенизация и искусственный интеллект».
По словам Чебескова, вопросы кибербезопасности требуют отдельного и более глубокого обсуждения на государственном уровне. «Опять же, с малым инструментарием искусственного интеллекта проблема будет все более остро и остро вставать», – отметил он.
Чебесков также подчеркнул, что российские финансовые институты активно развивают собственные решения в сфере киберзащиты и занимают заметное место в разработке новых инструментов обеспечения безопасности.
