RTSI1 099,26-0,29%RGBI119,42-0,02%CNY Бирж.10,966+0,19%IMOEX2 624,94-0,29%RGBITR780,59+0,02%
Политика

Комитет ГД одобрил штрафы до 2,5 млн и срок до 5 лет за незаконный майнинг

Ведомости

Уголовное наказание сроком до пяти лет лишения свободы предусмотрено за добычу цифровых активов и оказание услуг майнинговой инфраструктуры без включения в официальные реестры. Соответствующий законопроект рекомендовал принять в первом чтении комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, передает ТАСС.

Документ был внесен правительством России в конце марта. Согласно инициативе, в Уголовный кодекс РФ предлагается добавить новую статью, регулирующую ответственность за нарушения в сфере криптомайнинга. Если незаконная деятельность привела к крупному ущербу, наказание может составить либо штраф до 1,5 млн руб., или взыскание в размере дохода осужденного за период до двух лет. Законопроект также предусматривает обязательные работы сроком до 20 суток или принудительные работы на срок до двух лет.

Более жесткие меры предлагается применять в случаях, когда преступление совершено организованной группой либо повлекло особо крупный ущерб. Тогда штраф может достигнуть 2,5 млн руб., а максимальный срок лишения свободы – пяти лет. Дополнительно суд сможет назначить штраф до 400 000 руб. или взыскание дохода за период до шести месяцев.

3 мая заместитель министра энергетики Петр Конюшенко заявил, что Минэнерго ожидает заметного прогресса в вопросе введения уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалют уже в 2026 г. По его словам, предполагается поэтапное ужесточение: сначала – административная ответственность, а при повторных нарушениях – уголовная. Замминистра отметил, что незаконный майнинг фактически приравнивается к хищению ресурсов, а это должно быть наказуемо.

24 марта «Ведомости» писали, что Минюст подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за майнинг цифровой валюты без включения в реестр.

В январе в Госдуму внесли законопроект о штрафах за майнинг цифровой валюты в регионах, где правительство установило запрет на такую деятельность.

