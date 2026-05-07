Комитет ГД одобрил штрафы до 2,5 млн и срок до 5 лет за незаконный майнинг

Документ был внесен правительством России в конце марта. Согласно инициативе, в Уголовный кодекс РФ предлагается добавить новую статью, регулирующую ответственность за нарушения в сфере криптомайнинга. Если незаконная деятельность привела к крупному ущербу, наказание может составить либо штраф до 1,5 млн руб., или взыскание в размере дохода осужденного за период до двух лет. Законопроект также предусматривает обязательные работы сроком до 20 суток или принудительные работы на срок до двух лет.