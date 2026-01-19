В Госдуму внесли законопроект о штрафах за майнинг в регионах с запретом

1 ноября 2024 г. в России официально разрешили майнить криптовалюты. Для этого юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) необходимо было зарегистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы (ФНС). В другой реестр ФНС вносила сведения об операторах майнинговой инфраструктуры, так называемых юрлицах, которые предоставляют услуги майнерам: центры обработки данных и хостинг-площадки. Граждане также могут заниматься майнингом – им не надо регистрироваться в реестре, если для добычи крипты они в месяц потребляют не более 6000 кВт⋅ч. Но для всех есть обязанность отчитываться о полученных с такой деятельности доходах.