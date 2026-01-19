В Госдуму внесли законопроект о штрафах за майнинг в регионах с запретом
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за майнинг цифровой валюты в регионах, где правительство установило запрет на такую деятельность. Соответствующие документы доступны в думской электронной базе.
Авторами выступили депутаты Госдумы Николай Шульгинов, Василий Пискарев, Анатолий Аксаков и Сергей Пахомов от «Единой России».
Для граждан предложены штрафы в размере от 100 000 до 150 000 руб. Во всех случаях предусмотрена конфискация оборудования для майнинга криптовалюты. Для должностных лиц – от 300 000 до 800 000 руб или дисквалификация на год или два. Для предпринимателей инициативой предусмотрены такие же штрафы. Юридические лица за нарушение закона должны будут выплатить от 1 до 2 млн руб. или административное приостановление деятельности до 90 суток также.
За превышение лимита энергопотребления предусмотрен штраф от 100 000 до 150 000 руб. Непредоставление информации о получении цифровой валюты, об адресе-идентификаторе в федеральный орган влечет штраф для граждан от 100 000 до 200 000 руб., для должностных лиц – от 200 000 до 300 000 руб., для предпринимателей – от 300 000 до 400 000 руб., а для юрлиц – от 400 000 до 500 000 руб.
Инициатива предлагает еще несколько штрафов за нарушение законов о цифровой валюте. За повторные нарушения грозят штрафы до 1,5 млн руб. для граждан и до 10 млн для юрлиц.
В пояснительной записке указано, что повышенное потребление электроэнергии нелегальными майнерами создает угрозу безопасности граждан и надежности энергосистемы, а также влечет целый ряд негативных социальных и экономических последствий. Для решения этих проблем необходимы эффективные меры регулирования.
1 ноября 2024 г. в России официально разрешили майнить криптовалюты. Для этого юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) необходимо было зарегистрироваться в специальном реестре Федеральной налоговой службы (ФНС). В другой реестр ФНС вносила сведения об операторах майнинговой инфраструктуры, так называемых юрлицах, которые предоставляют услуги майнерам: центры обработки данных и хостинг-площадки. Граждане также могут заниматься майнингом – им не надо регистрироваться в реестре, если для добычи крипты они в месяц потребляют не более 6000 кВт⋅ч. Но для всех есть обязанность отчитываться о полученных с такой деятельности доходах.
24 декабря 2024 г. правительство России с 1 января 2025 г. по 15 марта 2031 г. утвердило запрет майнинга на территориях Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни, Донецкой и Луганской народных республик, в Запорожской и Херсонской областях. Запрет вводится на сам майнинг и на участие в майнинг-пулах. Кроме того, майнинг будет запрещен на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в период пикового энергопотребления: в 2025 г. – с 1 января по 15 марта, в последующие годы – с 15 ноября по 15 марта.