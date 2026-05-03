Минэнерго намерено ускорить введение уголовного наказания за незаконный майнинг

31 марта правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Законопроектом предлагается ввести штрафы до 1,5 млн руб. или в размере заработной платы за два года, обязательные работы сроком до 20 суток или принудительные работы сроком до двух лет за незаконный майнинг. За совершение группой лиц или в особо крупном размере – лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 400 000 руб., штраф до 2,5 млн руб. или принудительные работы на срок до пяти лет.