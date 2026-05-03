Минэнерго намерено ускорить введение уголовного наказания за незаконный майнинг

Минэнерго намерено ускорить введение уголовного наказания за незаконный майнингВопрос обсуждается с федеральными органами исполнительной власти
Министерство энергетики России ожидает заметного прогресса в вопросе введения уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалют уже в 2026 г. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра энергетики Петр Конюшенко.
«Идет дискуссия с федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Я рассчитываю, что мы в 2026 г. сделаем существенный скачок в реализации этого направления. Из многих ФОИВов и из Госдумы есть поддержка реализации этой меры. Для нас это очевидная необходимость», – сказал Конюшенко на полях Кавказского инвестиционного форума.
По его словам, предполагается поэтапное ужесточение: сначала – административная ответственность, а при повторных нарушениях – уголовная. Замминистра отметил, что незаконный майнинг фактически приравнивается к хищению ресурсов, а это должно быть наказуемо.
24 марта «Ведомости» писали, что Минюст подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за майнинг цифровой валюты без включения в реестр. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 23 марта одобрила внесение этого проекта в Госдуму, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к комиссии. Поправки в УК РФ и и УПК РФ предусматривают наказание за незаконное осуществление майнинга цифровой валюты и деятельности оператора майнинговой инфраструктуры.
Сейчас, согласно закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», требуется обязательная регистрация для осуществления майнинга, напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, введение уголовной ответственности необходимо для создания правового механизма пресечения нелегальной деятельности в этой сфере и изъятия незаконно полученных доходов.
31 марта правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Законопроектом предлагается ввести штрафы до 1,5 млн руб. или в размере заработной платы за два года, обязательные работы сроком до 20 суток или принудительные работы сроком до двух лет за незаконный майнинг. За совершение группой лиц или в особо крупном размере – лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 400 000 руб., штраф до 2,5 млн руб. или принудительные работы на срок до пяти лет.
В январе 2026 г. в Госдуму внесли законопроект о штрафах за майнинг цифровой валюты в регионах, где правительство установило запрет на такую деятельность. Для граждан предложены штрафы в размере от 100 000 до 150 000 руб. Во всех случаях предусмотрена конфискация оборудования для майнинга криптовалюты. Для должностных лиц – от 300 000 до 800 000 руб.