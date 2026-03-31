В ГД внесли законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг

Законопроектом предлагается ввести штрафы до 1,5 млн руб. или в размере заработной платы за два года, обязательные работы сроком до 20 суток или принудительные работы сроком до двух лет за незаконный майнинг. За те же действия, совершенные организованной группой или причинившие особо крупный ущерб, наказание включает, в том числе, лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 400 000 руб., штраф до 2,5 млн руб. или принудительные работы на срок до пяти лет.