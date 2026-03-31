В ГД внесли законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг
Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты и незаконную работу оператором майнинговой инфраструктуры. Документ опубликован в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается ввести штрафы до 1,5 млн руб. или в размере заработной платы за два года, обязательные работы сроком до 20 суток или принудительные работы сроком до двух лет за незаконный майнинг. За те же действия, совершенные организованной группой или причинившие особо крупный ущерб, наказание включает, в том числе, лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом до 400 000 руб., штраф до 2,5 млн руб. или принудительные работы на срок до пяти лет.
В пояснительной записке говорится, что, по данным ФНС РФ, майнингом криптовалюты могут заниматься около 50 000 субъектов – как физических, так и юридических. При этом в реестр лиц, осуществляющих майнинг, включено только 1489 субъектов, из которых 609 юридических лиц и 880 физических. Статистика актуализирует уголовную ответственность для тех, кто не включен в реестр, отметили в документе.
24 марта «Ведомости» писали, что Минюст подготовил законопроект о введении уголовной ответственности за майнинг цифровой валюты без включения в реестр.
Сейчас, согласно закону «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте», требуется обязательная регистрация для осуществления майнинга, напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. По его словам, введение уголовной ответственности необходимо для создания правового механизма пресечения нелегальной деятельности в этой сфере и изъятия незаконно полученных доходов.