CNY Бирж.10,51-0,19%KZOS60,5+0,67%BLNG10,66-1,02%IMOEX2 626,46+0,03%RTSI1 161,92+0,03%RGBI119,21-0,1%RGBITR783,520%
Путин назвал прагматичный диалог основой стабильного будущего

Президент направил приветствие участникам и гостям ПМЭФ
Тема Петербургского международного экономического форума «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему» отражает фундаментальные запросы современного этапа развития. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям ПМЭФ-2026.

«Сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы», – говорится в обращении главы государства.

Путин также подчеркнул, что Россия сохраняет свою роль в мировой экономике и готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные долгосрочные отношения.

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Участники обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта, развития финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития.

В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений.

