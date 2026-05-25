Путин назвал прагматичный диалог основой стабильного будущего

Путин назвал прагматичный диалог основой стабильного будущегоПрезидент направил приветствие участникам и гостям ПМЭФ
Тема Петербургского международного экономического форума «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему» отражает фундаментальные запросы современного этапа развития. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветствии к участникам и гостям ПМЭФ-2026.
«Сегодня, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек, именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы», – говорится в обращении главы государства.
Путин также подчеркнул, что Россия сохраняет свою роль в мировой экономике и готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные долгосрочные отношения.
ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге. Участники обсудят вопросы международной кооперации и развития БРИКС, технологического лидерства и цифрового суверенитета, внедрения искусственного интеллекта, развития финансовых рынков, креативной экономики, здравоохранения, кадрового потенциала и устойчивого развития.
В деловой программе примут участие государственные деятели, представители международных организаций, институтов развития, научного и экспертного сообщества, а также лидеры деловых объединений.