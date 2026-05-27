Силуанов назвал причины корректировки бюджета
Корректировка параметров федерального бюджета связана с изменением макроэкономических условий и необходимостью концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» министр финансов Антон Силуанов.
«Причина – в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях», – сказал глава Минфина.
По словам Силуанова, ведомство принимает меры для сохранения сбалансированности бюджета и координирует действия с Банком России по ключевым макроэкономическим показателям и денежным агрегатам.
Приоритетными статьями расходов министр назвал исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности страны.
Дефицит федерального бюджета достиг 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП, по итогам января – апреля 2026 г., следует из оценки исполнения бюджета Минфином. Показатель оказался почти на 3 трлн руб. выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 55,2% больше запланированного на весь текущий год дефицита – 3,8 трлн руб.
В апреле траты выросли на 4,7 трлн руб., или на 36,6%, подсчитали «Ведомости». По итогам четырех месяцев они составили 17,6 трлн руб., что выше показателей предыдущего года на 15,7%.