Главная / Экономика /

Силуанов назвал причины корректировки бюджета

Корректировка параметров федерального бюджета связана с изменением макроэкономических условий и необходимостью концентрации ресурсов на приоритетных направлениях. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» министр финансов Антон Силуанов.

«Причина – в изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях», – сказал глава Минфина.

По словам Силуанова, ведомство принимает меры для сохранения сбалансированности бюджета и координирует действия с Банком России по ключевым макроэкономическим показателям и денежным агрегатам.

Приоритетными статьями расходов министр назвал исполнение социальных обязательств и обеспечение обороны и безопасности страны.

Дефицит федерального бюджета достиг 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП, по итогам января – апреля 2026 г., следует из оценки исполнения бюджета Минфином. Показатель оказался почти на 3 трлн руб. выше уровня аналогичного периода прошлого года и на 55,2% больше запланированного на весь текущий год дефицита – 3,8 трлн руб.

В апреле траты выросли на 4,7 трлн руб., или на 36,6%, подсчитали «Ведомости». По итогам четырех месяцев они составили 17,6 трлн руб., что выше показателей предыдущего года на 15,7%.

