Силуанов указал на важность борьбы с теневым сектором экономики

По словам Силуанова, значительные объемы импорта, особенно из третьих стран, поступают в магазины без уплаты НДС и пошлин, что наносит бюджету ущерб в сотни миллиардов рублей. Для решения этой проблемы применяется авансирование налогов при импорте и определение получателя ввозимых товаров. Предусмотрены и другие меры, которые не затронут законопослушный бизнес, но заставят недобросовестных участников рынка соблюдать законодательство.