CNY Бирж.10,43-0,38%MGTS1 318-1,35%VEON-RX58,2-2,84%IMOEX2 582,13+0,07%RTSI1 135,05+0,08%RGBI118,8-0,07%RGBITR781,29-0,04%
Экономика /

Силуанов указал на важность борьбы с теневым сектором экономики

Сейчас работа по сокращению теневого сектора экономики особенно важна, в связи с чем Минфин подготовил меры по внедрению Системы подтверждения ожидания поставки товаров в рамках взаимной торговли со странами ЕАЭС. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил «Коммерсанту».

«Сегодня работа по сокращению теневого сектора экономики особенно важна. Каждая копейка на счету», – подчеркнул министр.

По словам Силуанова, значительные объемы импорта, особенно из третьих стран, поступают в магазины без уплаты НДС и пошлин, что наносит бюджету ущерб в сотни миллиардов рублей. Для решения этой проблемы применяется авансирование налогов при импорте и определение получателя ввозимых товаров. Предусмотрены и другие меры, которые не затронут законопослушный бизнес, но заставят недобросовестных участников рынка соблюдать законодательство.

Экономика / Макроэкономика и бюджет

В марте Силуанов заявил, что обеление внешней торговли содержит «значительные резервы для повышения доходной базы бюджета», а меры, принимаемые в этом направлении, должны принести бюджету в текущем году 500 млрд руб. Министр назвал план амбициозным и отметил, что для реализации понадобится совместная работа таможенной и налоговой служб.

Глава Минфина также сообщил о разработке законодательных предложений для бесперебойного исполнения обязательств федбюджета независимо от внешних факторов. Речь идет об обеспечении выполнения социальных программ, обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетов, а также обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок.

