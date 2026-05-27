Силуанов указал на важность борьбы с теневым сектором экономики
Сейчас работа по сокращению теневого сектора экономики особенно важна, в связи с чем Минфин подготовил меры по внедрению Системы подтверждения ожидания поставки товаров в рамках взаимной торговли со странами ЕАЭС. Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил «Коммерсанту».
«Сегодня работа по сокращению теневого сектора экономики особенно важна. Каждая копейка на счету», – подчеркнул министр.
По словам Силуанова, значительные объемы импорта, особенно из третьих стран, поступают в магазины без уплаты НДС и пошлин, что наносит бюджету ущерб в сотни миллиардов рублей. Для решения этой проблемы применяется авансирование налогов при импорте и определение получателя ввозимых товаров. Предусмотрены и другие меры, которые не затронут законопослушный бизнес, но заставят недобросовестных участников рынка соблюдать законодательство.
В марте Силуанов заявил, что обеление внешней торговли содержит «значительные резервы для повышения доходной базы бюджета», а меры, принимаемые в этом направлении, должны принести бюджету в текущем году 500 млрд руб. Министр назвал план амбициозным и отметил, что для реализации понадобится совместная работа таможенной и налоговой служб.
Глава Минфина также сообщил о разработке законодательных предложений для бесперебойного исполнения обязательств федбюджета независимо от внешних факторов. Речь идет об обеспечении выполнения социальных программ, обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетов, а также обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок.