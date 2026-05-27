Минфин ожидает кратного роста пользователей инвестиционного налогового вычета
В 2027 г. Минфин ожидает кратного увеличения числа пользователей вычета. В том числе за счет расширения возможности его применения в рамках группы налогоплательщиков, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Коммерсанту».
Сейчас размер федерального инвестиционного вычета составляет 3% от проинвестированных средств, рассказал министр. В 2025 г. фиксировался рост числа налогоплательщиков, использующих этот механизм. По итогам I квартала 2025 г. вычетом воспользовались 250 организаций, а объем вычетов составил 2,2 млрд руб. За весь год число таких налогоплательщиков достигло 759, а объем превысил 26 млрд руб. В I квартале 2026 г. объем вычетов уже вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.
Силуанов уточнил, что донастройка федерального инвестиционного вычета рассматривается в рамках создания инвестиционно-привлекательных условий для отдельных макрорегионов.
Глава Минфина также заявил о разработке законодательных инициатив для бесперебойного исполнения обязательств федбюджета вне зависимости от внешних факторов. Имеются в виду обеспечение выполнения соцпрограмм, обороноспособности и безопасности России, технологических приоритетов и обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок. Кроме того, Силуанов подчеркнул важность и актуальность работы по сокращению теневого сектора экономики. Поэтому ведомство подготовило меры по внедрению Системы подтверждения ожидания поставки товаров в рамках взаимной торговли со странами ЕАЭС.