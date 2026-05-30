RTKM50,46-0,32%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,92+0,06%RGBITR783,31+0,15%
Главная / Экономика /

Путин продлил упрощенный импорт товаров из ЕАЭС до 31 августа

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 августа 2026 г. включительно упрощенного порядка импорта товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Упрощенный режим позволяет российским компаниям подтверждать происхождение товара и проводить его маркировку уже после ввоза в Россию, а не на границе.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 20 апреля 2026 года №261 «Об особенностях таможенного регулирования на государственной границе Российской Федерации» изменение, заменив в пункте 1 слова «до 31 мая 2026 года включительно» словами «до 31 августа 2026 года включительно», – говорится в тексте указа.

Упрощенный порядок был введен в конце апреля 2026 г. и действовал до конца мая. Теперь срок его действия увеличен на три месяца. Указ вступил в силу с даты подписания.

С 1 июня для российских импортеров вступает в силу новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС. Импортеру необходимо получить специальный QR-код, за два дня до пересечения границы сформировав электронный документ с информацией о предстоящей поставке. Обеспечительный платеж необходимо будет вносить только для тех грузов, которые начнут пересекать границу с 1 июля 2026 г. При этом для импорта через российско-белорусский участок границы отсрочка по платежу действует до 31 октября 2026 г.

Размер обеспечительного платежа равен сумме косвенных налогов – НДС и акцизов. Предусмотрены исключения для отдельных групп импортеров и товарных категорий.

Национальная система подтверждения ожидания товара (СПОТ) в ближайшие годы будет распространена на железнодорожные и авиаперевозки.

