Путин продлил упрощенный импорт товаров из ЕАЭС до 31 августа

С 1 июня для российских импортеров вступает в силу новый порядок ввоза товаров автомобильным транспортом из стран ЕАЭС. Импортеру необходимо получить специальный QR-код, за два дня до пересечения границы сформировав электронный документ с информацией о предстоящей поставке. Обеспечительный платеж необходимо будет вносить только для тех грузов, которые начнут пересекать границу с 1 июля 2026 г. При этом для импорта через российско-белорусский участок границы отсрочка по платежу действует до 31 октября 2026 г.