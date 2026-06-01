Эксперты: затягивание ближневосточного конфликта ведет к рецессии экономики

Экономический рост в мире в конце прошлого 2025 г. и в начале 2026 г. оказался выше ожиданий на фоне снижения торговых барьеров и больших инвестиций в ИИ. Но в последующие месяцы военный конфликт на Ближнем Востоке привел к пересмотру вниз оценок МВФ по росту ВВП многих стран. Ухудшены прогнозы по странам Ближнего Востока (Катар и Иран), еврозоне (Германия и Франция) и Великобритании, причем как на текущий год, так и на следующий.