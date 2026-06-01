Эксперты: развивающиеся страны продолжат увеличивать свою долю на мировом рынке

По данным Института народохозяйственного прогнозирования РАН, оптимизация размещения производств, к которой прибегали мировые лидеры в рамках политики глобализации, привела к угрозе утраты ими доминирующего положения. «Рост экономик развивающихся стран в 2024–2025 гг. составил 4,3% и 4,4% по сравнению с ростом на 1,8% и 1,7% в развитых странах. По данным МВФ, в 2025 г. совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности был на 25% больше ВВП стран G7», – отмечается в исследовании.