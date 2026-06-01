Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,562+0,71%MRKV0,198+6,35%CHKZ16 500+2,17%IMOEX2 583,67+0,7%RTSI1 146+0,7%RGBI118,65-0,17%RGBITR781,58-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Лидерство в космической гонке все чаще определяется экономикой – эксперты

Ведомости

На фоне возобновления космической гонки маркером успеха в отрасли все чаще становятся не столько сам факт научно-технического потенциала, сколько способность экосистемы быстро создавать и коммерциализировать инновационные разработки, отмечают авторы доклада «Мир – 2026: между столкновением и сотрудничеством», подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму деловым изданием «Ведомости» и фондом «Росконгресс».

Так, на орбиту уже запущен первый в мире спутник, выполняющий функции дата-центра, ожидается появление новых коммерческих низкоорбитальных навигационных спутниковых систем, и только за один прошлый год на орбиту вывели 4499 спутников (+60% к 2024 г.)

Авторы доклада предлагают консолидировать решения в космической отрасли странами БРИКС, в том числе создать объединенное информационное пространство, обеспечивающее доступ к данным, полученным со спутниковых группировок стран объединения, а также создать международного оператора космических научных исследований, объединяющего организации и отдельные научные коллективы.

Данное исследование – второй глобальный доклад в рамках экспертного проекта «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством». Он подготовлен при участии Института исследований и экспертизы ВЭБ, Российской академии наук, Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей и других институтов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь