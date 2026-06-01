Песков не раскрыл имя ведущего пленарного заседания ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать личность ведущего пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2026 г., передает «РИА Новости».
«Никогда заранее же это не говорим», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
ПМЭФ–2026 состоится в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Участники форума будут обсуждать международную кооперацию, развитие БРИКС, лидерство в сфере технологий, цифровой суверенитет и внедрение искусственного интеллекта.
31 мая журналист «Вестей» Павел Зарубин сообщил, что среди планов президента РФ Владимира Путина на неделю – участие в мероприятиях в ходе ПМЭФ. В марте выступление главы государства анонсировал Кремль. Кроме того, в 2026 г. на форум прибудет официальная делегация из Китая. Ее возглавит высокопоставленный представитель КНР.