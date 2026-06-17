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Инфляционные ожидания россиян упали до 12,4% в июне

Ведомости

Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4% с 13% в мае, обновив минимум с июля 2024 г. Это следует из опроса «инФОМ» по заказу Банка России, передает ТАСС.

Наблюдаемая инфляция в июне опустилась с 15,1% до 14,2% в мае. Среди респондентов со сбережениями ожидаемая инфляция снизилась до 11% (с 11,8%), среди тех, у кого их нет, – до 13,6% (с 14,1%).

Опрос проводился с 29 мая по 10 июня 2026 г. среди по меньшей мере 2000 человек старше 18 лет в 100 населенных пунктах 54 регионов России.

11 июня «Интерфакс» писал со ссылкой на Банк России, что инфляция с устранением сезонности в мае замедлилась до 0,15% с 0,19% в апреле. Показатель ниже уровня октября 2022 г., когда она составляла 0,18%. Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) с сезонной корректировкой в мае составил 0,36% против 0,32% в апреле. Сезонно сглаженный базовый ИПЦ без услуг туризма в прошлом месяце снизился до 0,224% с 0,303% в апреле.

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