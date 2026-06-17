Инфляционные ожидания россиян упали до 12,4% в июне

11 июня «Интерфакс» писал со ссылкой на Банк России, что инфляция с устранением сезонности в мае замедлилась до 0,15% с 0,19% в апреле. Показатель ниже уровня октября 2022 г., когда она составляла 0,18%. Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) с сезонной корректировкой в мае составил 0,36% против 0,32% в апреле. Сезонно сглаженный базовый ИПЦ без услуг туризма в прошлом месяце снизился до 0,224% с 0,303% в апреле.