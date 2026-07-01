Набиуллина назвала три барьера для роста производительности труда в России

Глава Центробанка отметила, что одни отрасли растут, а другие должны снижать свою долю из-за падения спроса на них. При этом многие бизнесы воспринимают это снижение как временное, сказала Набиуллина. Она добавила, что есть сектора, где падение спроса действительно временное. Задача самого бизнеса в том, чтобы понять, это временное падение спроса или структурное.