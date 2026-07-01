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Главная / Экономика /

Набиуллина назвала три барьера для роста производительности труда в России

Ведомости

Председатель Банка России Эльва Набиуллина считает, в стране существует три барьера для роста производительности. Об этом она сказала входе выступления на Финансовом конгрессе ЦБ. Среди них:

  • нежелание бизнеса отпускать сотрудников из падающих отраслей,

  • господдержка неэффективных производств,

  • административные ограничения на увольнения.

Глава Центробанка отметила, что одни отрасли растут, а другие должны снижать свою долю из-за падения спроса на них. При этом многие бизнесы воспринимают это снижение как временное, сказала Набиуллина. Она добавила, что есть сектора, где падение спроса действительно временное. Задача самого бизнеса в том, чтобы понять, это временное падение спроса или структурное.

Вторая причина, по словам Набиуллиной, связана с неэффективным распределением господдержки.

«Это как спасательный круг, мы его бросаем, и эти временные меры часто превращаются в постоянные», – отметила она.

Административные ограничения на освобождение от персонала на региональном уровне, достались еще с эпохи высокой безработицы, сказала глава ЦБ. Набиуллина признала, что в случае с градообразующими предприятиями нужны программы переобучения и трудоустройства, но в целом проблема «охлаждения» на рынке труда пока не решена.

В январе глава Минэкономразвития Максим Решетников во время визита в Татарстан отметил, что к концу 2026 г. производительность труда в России должна вырасти на 10% относительно уровня 2023 г., а к концу 2030 г. – на 25,4% по сравнению с тем же 2023 годом.

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