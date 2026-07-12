Супер Эль-Ниньо может вызвать рост цен на продовольствие до 2028 года

По оценкам аналитиков Goldman Sachs, сила этого Эль-Ниньо может привести к скачку мировых цен на продовольственные товары на 15,8%. В еврозоне рост цен на продукты питания может составить до 1,3%. Однако, как отмечают эксперты, полный эффект проявится не сразу: из-за различий в циклах выращивания и сбора разных культур последствия климатического шока для глобальных цепочек поставок могут быть «полностью реализованы» лишь во второй половине 2028 г.