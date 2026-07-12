Супер Эль-Ниньо может вызвать рост цен на продовольствие до 2028 года
Экономисты и аналитики крупнейших мировых банков предупреждают о возможном серьезном шоке на глобальном рынке продовольствия из-за климатического феномена «супер Эль-Ниньо», пишет The Guardian. По прогнозам, последствия могут ощущаться вплоть до 2028 г., усугубляя текущий рост цен, вызванный геополитической напряженностью на Ближнем Востоке.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) подтвердило, что в Тихом океане устанавливаются теплые условия, а вероятность превышения температуры поверхности воды более чем на 2 градуса выше нормы оценивается в 63%. Ученые отмечают, что текущий цикл Эль-Ниньо 2026–2027 гг. имеет исторически беспрецедентные шансы перерасти в «очень сильное» явление, способное спровоцировать засухи, наводнения и штормовую погоду в различных регионах мира.
По оценкам аналитиков Goldman Sachs, сила этого Эль-Ниньо может привести к скачку мировых цен на продовольственные товары на 15,8%. В еврозоне рост цен на продукты питания может составить до 1,3%. Однако, как отмечают эксперты, полный эффект проявится не сразу: из-за различий в циклах выращивания и сбора разных культур последствия климатического шока для глобальных цепочек поставок могут быть «полностью реализованы» лишь во второй половине 2028 г.
Особую тревогу у аналитиков вызывают страны с низким уровнем дохода, которые уже пострадали от текущего роста цен. В зоне риска – урожаи риса, пшеницы, сахарного тростника, кофе, какао и пальмового масла. Итальянский банк UniCredit предупреждает, что ценовые шоки по основным товарам могут достичь 10–50%, а по наиболее уязвимым культурам – превысить 50–100%. При этом, как подчеркивают эксперты, продовольственная система вступает во вторую половину 2026 г. с минимальным запасом прочности на случай кризиса.
По данным Всемирной метеорологической организации, в тропических водах Тихого океана начал формироваться Эль-Ниньо. Эксперты ВМО предупреждают, что явление будет быстро набирать силу и уже в период с июля по сентябрь 2026 г. климат может перейти в сильную фазу Эль-Ниньо.