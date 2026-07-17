Правительство РФ отменило экспортные квоты на рис-сырец
Правительство России приняло постановление об отмене тарифной квоты на вывоз нешелушенного риса (риса-сырца) в страны, не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Министерству промышленности и торговли поручено снять количественные ограничения на экспорт этой культуры. Одновременно признается утратившим силу предыдущее постановление правительства, которым была установлена квота в объеме 200 000 т и дифференцированные ставки пошлин (0% в пределах квоты и 50% сверх нее).
Запрет на экспорт риса-сырца действует в России с 1 июля 2022 г. Ограничения ввели после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае.