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Главная / Экономика /

Правительство РФ отменило экспортные квоты на рис-сырец

Ведомости

Правительство России приняло постановление об отмене тарифной квоты на вывоз нешелушенного риса (риса-сырца) в страны, не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Министерству промышленности и торговли поручено снять количественные ограничения на экспорт этой культуры. Одновременно признается утратившим силу предыдущее постановление правительства, которым была установлена квота в объеме 200 000 т и дифференцированные ставки пошлин (0% в пределах квоты и 50% сверх нее).

Запрет на экспорт риса-сырца действует в России с 1 июля 2022 г. Ограничения ввели после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае.

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