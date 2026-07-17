Правительство РФ отменило экспортные квоты на рис-сырец

Министерству промышленности и торговли поручено снять количественные ограничения на экспорт этой культуры. Одновременно признается утратившим силу предыдущее постановление правительства, которым была установлена квота в объеме 200 000 т и дифференцированные ставки пошлин (0% в пределах квоты и 50% сверх нее).