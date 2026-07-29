Совбез: энергопотенциал Сибири и Дальнего Востока реализован на 20–22%
Энергопотенциал Сибири и Дальнего Востока оценивается примерно в 200 ГВт. Из них реализовано порядка 20–22%, сообщил в интервью «Ведомостям» заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Масленников.
«То есть потенциал остается огромным», – подчеркнул Масленников.
По словам замсекретаря Совбеза, многие проекты гидроэлектростанций – и уже построенных, и обсуждаемых сейчас, – в той или иной форме прорабатывались еще в 1930-е гг. Масленников предположил, что структура промышленности, энергетики и расселения в Сибири могла быть совсем иной, если бы не случилось Второй мировой войны.
По мнению замсекретаря Совбеза, при правильном использовании только гидропотенциала (даже без учета атомной и тепловой генерации) мощность энергосистемы России можно нарастить в полтора раза.
Масленников также заявил, что развитие Сибири в ближайшие десятки лет потребует не только новых промышленных предприятий, но и принципиально другого подхода к пространственному развитию.