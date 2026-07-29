Совбез: энергопотенциал Сибири и Дальнего Востока реализован на 20–22%

По словам замсекретаря Совбеза, многие проекты гидроэлектростанций – и уже построенных, и обсуждаемых сейчас, – в той или иной форме прорабатывались еще в 1930-е гг. Масленников предположил, что структура промышленности, энергетики и расселения в Сибири могла быть совсем иной, если бы не случилось Второй мировой войны.