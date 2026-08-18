Новак поручил усилить контроль за обеспечением регионов топливом

Как сообщила ФАС, сейчас в ряде регионов наблюдается завышение цен на топливо. К данным участникам рынка применены соответствующие санкции. Работа по заключению соглашений, направленных на установление справедливых цен, с независимыми АЗС в регионах продолжается.