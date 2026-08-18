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Главная / Экономика /

Новак поручил усилить контроль за обеспечением регионов топливом

Власти прорабатывают соглашения с АЗС для сдерживания цен
Анна Суслова

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в рамках совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом регионов. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, Ростехнадзора, Минтранса, РЖД, Государственной думы, регионов и отраслевых компаний.

На встрече поднимался вопрос о ситуации с топливом в Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской областях и в Республике Мордовии. Отдельно отмечено, что сельхозпроизводители не испытывают дефицита топлива.

Как сообщила ФАС, сейчас в ряде регионов наблюдается завышение цен на топливо. К данным участникам рынка применены соответствующие санкции. Работа по заключению соглашений, направленных на установление справедливых цен, с независимыми АЗС в регионах продолжается.

17 августа Новак поручил контролировать ситуацию на топливном рынке и продолжать мониторинг основных макроэкономических показателей. Данные меры позволят поддерживать стабильность российской экономики.

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