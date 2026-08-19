Новак: Россия – четвертая экономика мира по паритету покупательной способности

В ходе того же заседания Путин заявил, что прирост ВВП России в 2026 г. составляет около 1%, назвав динамику скромной, но позитивной. Президент отметил, что на темпах роста сказываются внешнее давление и атаки на промышленные и инфраструктурные объекты, которые, по его словам, не имеют критических последствий для экономики, но наносят вред.