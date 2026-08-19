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Главная / Экономика /

Новак: Россия – четвертая экономика мира по паритету покупательной способности

Елена Вострикова

Россия занимает четвертое место среди крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности (ППС). Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента РФ Владимира Путина.

По словам Новака, за последние пять лет структура экономического роста России существенно изменилась.

«Так, в экономике почти в три раза сократилась доля чистого экспорта, и, по сути, экономика развернулась на внутренний рынок», – сказал вице-премьер.

Новак также сообщил о росте использования национальных валют во внешнеторговых расчетах России. Сейчас их доля достигла 89%, при этом непосредственно на рубль приходится 56% расчетов.

В ходе того же заседания Путин заявил, что прирост ВВП России в 2026 г. составляет около 1%, назвав динамику скромной, но позитивной. Президент отметил, что на темпах роста сказываются внешнее давление и атаки на промышленные и инфраструктурные объекты, которые, по его словам, не имеют критических последствий для экономики, но наносят вред.

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