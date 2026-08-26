Промпроизводство в России по итогам июля выросло на 0,4%

В соответствии с Регламентом разработки и публикации данных Росстат также опубликовал окончательные данные за 2025 г. с новым базисным годом и уточнил динамику промышленного производства за тот же год. В результате пересчета годовой показатель роста промпроизводства составил 1,1% вместо 1,3%.