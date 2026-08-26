Промпроизводство в России по итогам июля выросло на 0,4%
Промышленное производство в России в июле 2026 г. выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привел Росстат.
За январь – июль рост составил 0,1% в годовом выражении. По сравнению с июнем промпроизводство увеличилось на 1,4%.
Рост за семь месяцев обеспечили обрабатывающие производства на 0,5% и энергетический сектор на 0,7%. Добыча полезных ископаемых снизилась на 0,9%, отрасли водоснабжения и утилизации отходов – на 3,2%.
Наибольший рост показали производство транспортного оборудования, включая авиацию и судостроение, – на 22,9%, а также выпуск лекарств (на 13,9%) и годовых металлических изделий (на 10,9%). Производство компьютеров и электроники выросло на 4,2%, а автомобилей – на 2,0%.
В соответствии с Регламентом разработки и публикации данных Росстат также опубликовал окончательные данные за 2025 г. с новым базисным годом и уточнил динамику промышленного производства за тот же год. В результате пересчета годовой показатель роста промпроизводства составил 1,1% вместо 1,3%.