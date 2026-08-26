Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
YDEX3 451,5-3,32%CNY Бирж.12,597+0,85%IMOEX2 071,3-2,17%RTSI774,19-1,96%RGBI113,54-0,11%RGBITR769,53-0,07%
Главная / Экономика /

Промпроизводство в России по итогам июля выросло на 0,4%

Сергей Пахомов

Промышленное производство в России в июле 2026 г. выросло на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные привел Росстат.

За январь – июль рост составил 0,1% в годовом выражении. По сравнению с июнем промпроизводство увеличилось на 1,4%.

Рост за семь месяцев обеспечили обрабатывающие производства на 0,5% и энергетический сектор на 0,7%. Добыча полезных ископаемых снизилась на 0,9%, отрасли водоснабжения и утилизации отходов – на 3,2%.

Наибольший рост показали производство транспортного оборудования, включая авиацию и судостроение, – на 22,9%, а также выпуск лекарств (на 13,9%) и годовых металлических изделий (на 10,9%). Производство компьютеров и электроники выросло на 4,2%, а автомобилей – на 2,0%.

В соответствии с Регламентом разработки и публикации данных Росстат также опубликовал окончательные данные за 2025 г. с новым базисным годом и уточнил динамику промышленного производства за тот же год. В результате пересчета годовой показатель роста промпроизводства составил 1,1% вместо 1,3%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте