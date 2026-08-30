Снижение интереса к доллару ускорило приток средств в бонды развивающихся рынков

Несмотря на позитивный тренд, аналитики предупреждают о рисках: доходность 10-летних трежерис вплотную приблизилась к 5%, что может вернуть капитал в долларовые активы. Кроме того, рост цен на нефть создает дополнительное давление на бюджеты стран-импортеров. Тем не менее управляющие сохраняют оптимизм: по словам Вима Ванденхука из Invesco, «развивающиеся рынки сильнее и более диверсифицированные, чем принято считать».