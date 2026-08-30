Снижение интереса к доллару ускорило приток средств в бонды развивающихся рынков

Снижение интереса к доллару ускорило приток средств в бонды развивающихся рынковПо данным Bloomberg, опасения инвесторов связаны с ростом госдолга США до $40 трлн
Инвесторы все активнее вкладываются в облигации развивающихся рынков, чему способствует возвращение так называемой «дебазмент-торговли» (debasement trade) – стратегии, в рамках которой приобретаются защитные активы в ожидании ослабления доллара, пишет Bloomberg.
Так, с начала года валютные облигации развивающихся рынков (EM) принесли инвесторам 3,3%, тогда как аналогичные бумаги развитых стран потеряли 1,9%, следует из данных Bloomberg total return indexes.
Доллар теряет привлекательность на фоне роста госдолга США до $40 трлн и планов американского минфина по выкупу долгосрочных казначейских облигаций (трежерис), что ограничивает доходность долларовых активов. В то же время развивающиеся страны, усвоившие уроки кризисов 1980-х и 1990-х гг., демонстрируют более жесткую бюджетную дисциплину. Это делает их облигации привлекательной альтернативой для глобальных инвесторов, указывает Bloomberg.
Портфельные управляющие подтверждают смену приоритетов. Джеймс Этей из Marlborough Investment Management заявил, что его компания не владеет ни одной европейской государственной облигацией и не держит трежерис со сроком погашения свыше 10 лет, предпочитая бумаги Австралии, Новой Зеландии и развивающихся стран, включая Мексику и Чили. В JPMorgan Asset Management также отмечают высокую дисциплину центробанков стран с развивающейся экономикой в вопросе контроля инфляции.
Приток средств в облигации развивающихся рынков усилился в апреле 2025 г., когда президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах, что подтолкнуло инвесторов к диверсификации в пользу неамериканских активов. В VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF с апреля по июнь поступило $440 млн – крупнейший приток с начала 2019 г. Общий объем ETF-фонда достиг $5 млрд.
Несмотря на позитивный тренд, аналитики предупреждают о рисках: доходность 10-летних трежерис вплотную приблизилась к 5%, что может вернуть капитал в долларовые активы. Кроме того, рост цен на нефть создает дополнительное давление на бюджеты стран-импортеров. Тем не менее управляющие сохраняют оптимизм: по словам Вима Ванденхука из Invesco, «развивающиеся рынки сильнее и более диверсифицированные, чем принято считать».