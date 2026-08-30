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Главная / Экономика /

Снижение интереса к доллару ускорило приток средств в бонды развивающихся рынков

По данным Bloomberg, опасения инвесторов связаны с ростом госдолга США до $40 трлн
Филипп Иванов

Инвесторы все активнее вкладываются в облигации развивающихся рынков, чему способствует возвращение так называемой «дебазмент-торговли» (debasement trade) – стратегии, в рамках которой приобретаются защитные активы в ожидании ослабления доллара, пишет Bloomberg.

Так, с начала года валютные облигации развивающихся рынков (EM) принесли инвесторам 3,3%, тогда как аналогичные бумаги развитых стран потеряли 1,9%, следует из данных Bloomberg total return indexes.

Доллар теряет привлекательность на фоне роста госдолга США до $40 трлн и планов американского минфина по выкупу долгосрочных казначейских облигаций (трежерис), что ограничивает доходность долларовых активов. В то же время развивающиеся страны, усвоившие уроки кризисов 1980-х и 1990-х гг., демонстрируют более жесткую бюджетную дисциплину. Это делает их облигации привлекательной альтернативой для глобальных инвесторов, указывает Bloomberg.

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Инвестиции / Рынки

Портфельные управляющие подтверждают смену приоритетов. Джеймс Этей из Marlborough Investment Management заявил, что его компания не владеет ни одной европейской государственной облигацией и не держит трежерис со сроком погашения свыше 10 лет, предпочитая бумаги Австралии, Новой Зеландии и развивающихся стран, включая Мексику и Чили. В JPMorgan Asset Management также отмечают высокую дисциплину центробанков стран с развивающейся экономикой в вопросе контроля инфляции.

Приток средств в облигации развивающихся рынков усилился в апреле 2025 г., когда президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах, что подтолкнуло инвесторов к диверсификации в пользу неамериканских активов. В VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF с апреля по июнь поступило $440 млн – крупнейший приток с начала 2019 г. Общий объем ETF-фонда достиг $5 млрд.

Несмотря на позитивный тренд, аналитики предупреждают о рисках: доходность 10-летних трежерис вплотную приблизилась к 5%, что может вернуть капитал в долларовые активы. Кроме того, рост цен на нефть создает дополнительное давление на бюджеты стран-импортеров. Тем не менее управляющие сохраняют оптимизм: по словам Вима Ванденхука из Invesco, «развивающиеся рынки сильнее и более диверсифицированные, чем принято считать».

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