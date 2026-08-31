Минтранс сообщил о росте морских перевозок на МТК «Север – Юг»
За первые полгода 2026 г. морские перевозки российских портов на МТК «Север – Юг» увеличились на 44,2% в годовом выражении. Это произошло в условиях сокращения перевозок через Ормузский пролив, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин «РИА Новости».
Рост составил с 2,14 до 3,08 млн т.
«По восточному железнодорожному маршруту мы тоже видим рост – на 8,6% (до 266 900 т). При этом общий объем железнодорожных перевозок по коридору немного скорректировался вниз – примерно на 1,6% (до 3,74 млн т)», – отметил Никитин.
По словам министра, фиксируется рост перевалки в портах Каспийского бассейна: в порту Оля, Махачкала и Астрахань. Никитин отметил, что это происходит в условиях резкого сокращения перевозок через Ормузский пролив и многократного роста страховых премий в Персидском заливе. Ведется интенсивная переориентация грузов, в том числе из Черноморского бассейна.
В середине августа чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил «Ведомостям», что Иран приветствует расширение сотрудничества России со странами южного Персидского залива в рамках коридора «Север – Юг». По его словам, изначально целью этого коридора было создание крупной и многогранной сети, соединяющей Россию и Евразию с Ираном, Персидским заливом и Индийским океаном. По мере того, как к этой сети будут подключаться все больше стран, включая Саудовскую Аравию и Катар, ее возможности и значение будут возрастать.