Минтранс сообщил о росте морских перевозок на МТК «Север – Юг»

В середине августа чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил «Ведомостям», что Иран приветствует расширение сотрудничества России со странами южного Персидского залива в рамках коридора «Север – Юг». По его словам, изначально целью этого коридора было создание крупной и многогранной сети, соединяющей Россию и Евразию с Ираном, Персидским заливом и Индийским океаном. По мере того, как к этой сети будут подключаться все больше стран, включая Саудовскую Аравию и Катар, ее возможности и значение будут возрастать.