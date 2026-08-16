Иран приветствует договоренности РФ и стран Персидского залива по МТК «Север - Юг»Как рассказал посол «Ведомостям», присоединение стран Залива к сети – не угроза, а возможности
Иран приветствует расширение сотрудничества России со странами южного Персидского залива в рамках коридора «Север – Юг». Об этом корреспонденту «Ведомостей» сообщил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Москве Казем Джалали.
По его словам, с самого начала целью этого коридора было создание крупной и многогранной сети, соединяющей Россию и Евразию с Ираном, Персидским заливом и Индийским океаном. По мере того, как к этой сети будут подключаться все больше стран, включая Саудовскую Аравию и Катар, ее возможности и значение будут возрастать.
Несмотря на атаки Ирана на Катар и Саудовскую Аравию, Исламская Республика считает, что эти страны могут подключаться к коридору «Север – Юг» и использовать возможности иранских портов, железных дорог и транспортной инфраструктуры. Нынешние геополитические условия также продемонстрировали важность такой сети как никогда прежде.
Как отметил Джалали, уязвимость морских путей и международные узкие места усилили необходимость создания разнообразных и надежных маршрутов. С этой точки зрения Иран и Россия должны, помимо развития всех ответвлений коридора «Север – Юг», особенно завершения строительства железной дороги Рашт – Астара, укрепить потенциал каспийских портов и морских перевозок, а также их связь с южными портами Ирана.
С точки зрения Ирана присоединение стран Персидского залива к этой сети представляет собой не угрозу, а скорее возможность преобразовать сеть «Север – Юг» в крупную и устойчивую логистическую сеть по всей Евразии, где Иран станет одним из ключевых мостов между Севером и Югом.
Россия готовит подписание документов по МТК «Север – Юг» с Катаром, Саудовской Аравией и рядом других государств, сообщили 11 августа «РИА Новости» со ссылкой на Минтранс. В ведомстве уточнили, что помимо уже подписанных меморандумов с Ираном, Бахрейном, Афганистаном и Оманом ведется подготовка аналогичных соглашений с новыми партнерами. Интерес к использованию портовых мощностей проявляют страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Рассматриваются маршруты в Пакистан и транзит через Афганистан – совместно с проектом строительства Трансафганской магистрали.
В декабре 2025 г. министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что на транспортном коридоре «Север – Юг» реализуется более 100 инвестиционных проектов, это стратегический приоритет для усиления транзитного потенциала России.