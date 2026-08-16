Иран приветствует договоренности РФ и стран Персидского залива по МТК «Север - Юг»

По его словам, с самого начала целью этого коридора было создание крупной и многогранной сети, соединяющей Россию и Евразию с Ираном, Персидским заливом и Индийским океаном. По мере того, как к этой сети будут подключаться все больше стран, включая Саудовскую Аравию и Катар, ее возможности и значение будут возрастать.