Экспортеры отказываются от МТК «Север – Юг» из-за конфликта на Ближнем Востоке

Иран на фоне американо-израильских ударов по своей территории 2 марта объявил о закрытии для судоходства Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы Индийского океана. В тот же день трафик по этой водной артерии, обеспечивающей 15% мирового экспорта нефти и 20% – СПГ, упал на 81%, а ставки фрахта танкеров взлетели в разы. Это не первый случай, когда движение судов столкнулось с проблемами: блокировки, перебои и задержки происходили и на других стратегически важных проливах и каналах. О самых громких инцидентах и их причинах – в галерее «Ведомостей». / EPA / TASS