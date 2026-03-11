Экспортеры отказываются от МТК «Север – Юг» из-за конфликта на Ближнем Востоке

Экспортеры отказываются от МТК «Север – Юг» из-за конфликта на Ближнем ВостокеНа другие направления можно перевести лишь 70% поставок, при этом стоимость доставки вырастет
Отправка грузов по международному транспортному коридору (МТК) «Север – Юг» на фоне вооруженного противостояния на Ближнем Востоке с 28 февраля приостанавливается. Об этом «Ведомостям» рассказали источники в нескольких компаниях-грузоотправителях.
В частности, поставки по этому маршруту приостановили компании лесопромышленного комплекса, рассказали два источника в компаниях – экспортерах пиломатериалов. Один из них уточнил, что компания приостановила поставки продукции по МТК «Север – Юг» с 28 февраля и планирует переориентировать экспорт на страны Северной Африки и Латинскую Америку.
Источник в одной из химических компаний отметил, что поставки в текущей ситуации на Ближнем Востоке существенно затруднены. По данным источника «Ведомостей» в одной из трейдинговых компаний, в настоящее время продолжаются поставки только тех грузов, которые были отправлены до начала вооруженного конфликта или в первые дни после его начала.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под атаки попали не только военные, административные и стратегические объекты, но также и портовая инфраструктура. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по объектам в Израиле и странах Персидского залива, на территории которых расположены военные базы США. Корпус стражей исламской революции (элитное иранское военно-политическое формирование) также объявил о закрытии Ормузского залива. В результате судоходство в Персидском заливе фактически приостановлено. Участники отрасли находятся в неведении относительно дальнейшего развития событий, заявила 6 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев 3 марта заявил ТАСС, что России необходимо диверсифицировать маршруты перевозки грузов в Азию из-за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке. Правительство Азербайджана 5 марта остановило движение грузовых автомобилей через границу с Ираном после падения двух иранских беспилотников в районе аэропорта Нахичевани. Перевозки были возобновлены только 9 марта.
Представитель РЖД рассказал, что госмонополия находится в постоянном контакте с партнерами по коридору и осуществляет взаимодействие в рабочем режиме, исходя из складывающейся обстановки. Как изменилось число заявок на сети РЖД с 28 февраля в рамках МТК «Север – Юг», в компании не комментируют.
«Ведомости» направили запрос в Минтранс и крупным грузоотправителям.
МТК «Север – Юг» протяженностью 7200 км позволяет России поставлять грузы до морских портов Ирана, прежде всего Бендер-Аббаса, и связывает Россию с рынками Индии, стран Персидского залива и Юго-Восточной Азии.
Чем важен МТк «Север – Юг»
По оценке Евразийского банка развития, общая сумма запланированных к реализации проектов до 2030 г. превышает $38 млрд. Один из них, реализацию железнодорожной линии Решт – Астара в Иране, Россия планирует начать с 1 апреля, сообщал 18 февраля министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Все три ветви маршрута – западная (через Азербайджан), транскаспийская и восточная (через Казахстан и Туркмению) – проходят по территории Ирана.
Западная часть маршрута наиболее востребована у российских экспортеров лесных грузов и зерна, восточная – бумаги, целлюлозы, строительных материалов и продовольственных товаров. Через каспийские порты в основном поставляются нефтяные грузы и растительное масло.
В 2024 г. объем железнодорожных перевозок по МТК «Север – Юг» составил 12,9 млн т, что на 3% больше, чем годом ранее, сообщала пресс-служба РЖД. В 2025 г. показатель снизился до 9,9 млн т, писал РБК со ссылкой на данные РЖД. Доля поставок по этому маршруту в общей погрузке госмонополии составила около 1%.
Затраты российских экспортеров в связи с приостановкой работы МТК могут вырасти на 20–30% из-за удлинения маршрутов, считает ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. Сроки доставки до Индии и Ирана вырастут с 30 до 45–60 дней, снижая рентабельность экспорта зерна, металлов и продукции нефтехимии, указывает он.
При этом, по оценке эксперта, на другие направления можно перенаправить не более 70% грузов, поставляемых по транспортному коридору «Север – Юг». Общий ущерб отечественной логистике от временного прекращения работы МТК может составить 5–10% экспортной выручки в этом направлении, или $40–60 млн в месяц, подсчитал Баранов.
По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, общая перевалка грузов на МТК «Север – Юг» в 2026 г. может снизиться на 25% или более в зависимости от продолжительности конфликта на Ближнем Востоке. Дальнейшее развитие событий в регионе непредсказуемо, поэтому сейчас точно оценить снижение грузооборота затруднительно, уточняет эксперт.