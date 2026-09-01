Путин: товарооборот России со странами ШОС превысил $400 млрд
Товарооборот с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превысил $400 млрд в 2025 г., сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов ШОС.
В сентябре 2025 г. министр экономического развития РФ Максим Решетников говорил, что по итогам 2024 г. товарооборот со странами ШОС увеличился на 7,5%, обновив исторический максимум в абсолютных показателях. С 2019 г., когда была принята программа торгово-экономического сотрудничества, совокупный ВВП государств – членов объединения вырос на 55%, отмечал он. Товарооборот с миром увеличился на 33%, а объем торговли услугами – почти на 40%.
Товарооборот между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ШОС в 2025 г. составил $368 млрд, а доля стран Шанхайской организации сотрудничества во внешнеторговом обороте достигла 50%, говорил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев в апреле.