Минфин распространил льготные казначейские кредиты на все регионы
Все российские регионы смогут получать краткосрочные казначейские кредиты для покрытия временных кассовых резервов с 1 сентября. Об этом сообщил Минфин РФ на своем официальном сайте.
Как указало ведомство, новый инструмент позволяет регионам занимать средства у Федерального казначейства на период между исполнением бюджетных обязательств и поступлением запланированных доходов. Раньше этот механизм в пилотном режиме тестировали в четырех субъектах России.
«Наша задача – помочь регионам своевременно исполнять расходные обязательства без привлечения коммерческих кредитов», – отметил замглавы Минфина Павел Кадочников.
Кредиты будут предоставляться по ставке 0,1% годовых на срок до одного месяца. В Минфине рассчитывают, что это поможет регионам отказаться от более дорогих коммерческих займов, сократить расходы на обслуживание госдолга и повысить устойчивость бюджетов. Чтобы получить кредит, регион должен направить обращение в Минфин и приложить кассовый план исполнения бюджета.
10 февраля 2025 г. правительство России утвердило новые правила предоставления казначейских инфраструктурных кредитов регионам до 2030 г. Средства будут выдаваться по льготной ставке – 3% годовых на 15 лет.