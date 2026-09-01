Минфин распространил льготные казначейские кредиты на все регионы

Кредиты будут предоставляться по ставке 0,1% годовых на срок до одного месяца. В Минфине рассчитывают, что это поможет регионам отказаться от более дорогих коммерческих займов, сократить расходы на обслуживание госдолга и повысить устойчивость бюджетов. Чтобы получить кредит, регион должен направить обращение в Минфин и приложить кассовый план исполнения бюджета.