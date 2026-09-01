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Главная / Экономика /

Минфин распространил льготные казначейские кредиты на все регионы

Сергей Пахомов

Все российские регионы смогут получать краткосрочные казначейские кредиты для покрытия временных кассовых резервов с 1 сентября. Об этом сообщил Минфин РФ на своем официальном сайте.

Как указало ведомство, новый инструмент позволяет регионам занимать средства у Федерального казначейства на период между исполнением бюджетных обязательств и поступлением запланированных доходов. Раньше этот механизм в пилотном режиме тестировали в четырех субъектах России.

«Наша задача – помочь регионам своевременно исполнять расходные обязательства без привлечения коммерческих кредитов», – отметил замглавы Минфина Павел Кадочников.

Кредиты будут предоставляться по ставке 0,1% годовых на срок до одного месяца. В Минфине рассчитывают, что это поможет регионам отказаться от более дорогих коммерческих займов, сократить расходы на обслуживание госдолга и повысить устойчивость бюджетов. Чтобы получить кредит, регион должен направить обращение в Минфин и приложить кассовый план исполнения бюджета.

10 февраля 2025 г. правительство России утвердило новые правила предоставления казначейских инфраструктурных кредитов регионам до 2030 г. Средства будут выдаваться по льготной ставке – 3% годовых на 15 лет.

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