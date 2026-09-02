Керефов: ВЭБ.РФ сопроводил четыре инвестпроекта на 130 млрд рублей

«У нас уже четыре такие дорожные карты подписаны. Это крупные проекты. Совокупный объеем инвестиций, который предполагается в этих проектах профинансировать, порядка 130 млрд руб. И сегодня мы подписали пятую дорожную карту, это проект в сфере энергетики», – сказал он.