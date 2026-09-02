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Главная / Экономика /

Керефов: ВЭБ.РФ сопроводил четыре инвестпроекта на 130 млрд рублей

Максим Цуланов

Госкорпорация ВЭБ.РФ сопроводила четыре инвестпроекта на 130 млрд руб. Об этом рассказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Мурат Керефов на сессии InvestRussia.

Керефов отметил, что теперь ВЭБ законодательно наделен функциями спецорганизации по сопровождению инвестиционных проектов. Корпорация занимается тем, что дает инвестору сервис по «принципу одного окна».

«У нас уже четыре такие дорожные карты подписаны. Это крупные проекты. Совокупный объеем инвестиций, который предполагается в этих проектах профинансировать, порядка 130 млрд руб. И сегодня мы подписали пятую дорожную карту, это проект в сфере энергетики», – сказал он.

Второй задачей ВЭБ видит раскрытие инвестиционного потенциала и помощь регионам в продвижении их инвестпроектов. По итогам совместной работы с региональным инвестиционными командами и поиска инвестора идет продвижение проектов для партнееров из дружественных России стран.

Накануне заместитель председателя ВЭБ.РФ Андрей Самохин сообщил, что платформа «Развивай.РФ» тестирует онлайн-калькулятор социально-экономических эффектов для оценки влияния инвестпроектов на качество жизни и достижение национальных целей.

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