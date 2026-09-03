Банк России в июле стал крупнейшим в мире продавцом золота среди регуляторов
В июле Банк России стал крупнейшим нетто-продавцом золота в мире среди регуляторов. Он реализовал 6 т драгметалла, сообщил Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC).
С начала года Россия продала 50 т золота. Золотой резерв страны сократился до 2277 т.
Следующими крупнейшими продавцами драгметалла стали Турция, Иордания и Узбекистан, реализовавшие по тонне каждая.
В годовом исчислении центральные банки сообщили о покупках в размере около 130 т золота. Для сравнения: за тот же период прошлого года было закуплено около 160 т. В июле больше всего золота закупили Китай (20 т) и Польша (8 т.). Активность Народного банка Китая (НБК) в последние месяцы ускорилась, демонстрируя двузначные ежемесячные объемы покупок золота с мая этого года.
26 февраля «Ведомости. Аналитика» писали, что Банк России впервые начал реальные продажи физического золота из государственных резервов в ноябре 2025 г. – обычно сделки проводятся с юанями. Операции проводились в рамках финансирования бюджета и повторяли сделки Минфина с золотом Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Такие операции называют «зеркалированием», обычно их цель (в том числе) – стабилизация курса рубля, снижение влияния цен на нефть и бюджетных потоков на валютный рынок. Покупка или продажа за рубли ликвидных валютных активов ФНБ (юаней и золота) значит совершение Банком России эквивалентных по объему операций на внутреннем рынке.