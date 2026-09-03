Банк России в июле стал крупнейшим в мире продавцом золота среди регуляторов

В годовом исчислении центральные банки сообщили о покупках в размере около 130 т золота. Для сравнения: за тот же период прошлого года было закуплено около 160 т. В июле больше всего золота закупили Китай (20 т) и Польша (8 т.). Активность Народного банка Китая (НБК) в последние месяцы ускорилась, демонстрируя двузначные ежемесячные объемы покупок золота с мая этого года.